Медведев назвал санкции против России «не фатальными»

Как отметил политик в интервью РИА Новости, трудности в стране есть и на государственном, и на бытовом уровне, и их «придется преодолевать».

«Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — подчеркнул Медведев.

По словам замглавы Совбеза, в период пандемии «временами было не по себе», так как было неизвестно, по каким закономерностям развивается вирус.

«И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — заявил Медведев.

