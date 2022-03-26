Медведев назвал санкции против России «не фатальными»
Санкции Запада для России не фатальны, и их нельзя сопоставить с испытаниями XX века или пандемией, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил политик в интервью РИА Новости, трудности в стране есть и на государственном, и на бытовом уровне, и их «придется преодолевать».
«Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — подчеркнул Медведев.
По словам замглавы Совбеза, в период пандемии «временами было не по себе», так как было неизвестно, по каким закономерностям развивается вирус.
«И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — заявил Медведев.
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