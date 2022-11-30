Высоко поднимут: Минфин предостерегли от введения минимальной цены на вино
Если МРЦ на тихие вина окажется высокой, то россияне в итоге переключатся на пиво и другие дешевые напитки, отметил в эфире НСН Игорь Косарев.
Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на вино довольно рискованно, ее могут сильно поднять для того, чтобы больше зарабатывать, в итоге люди будут переключаться на пиво и другие более дешевые напитки, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что в России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина — она может составить менее 239 рублей. Введение такого механизма рассматривают в Минфине. Игорь Косарев напомнил, что определить величину МРЦ на вино крайне сложно.
«Хочу объяснить, почему МРЦ на крепкие напитки были установлены очень давно, а на вино до сегодняшнего дня - нет. Причина в том, что посчитать МРЦ в крепком алкоголе довольно просто. 75% в себестоимости водки, например, занимает акциз и НДС, да и стоимость самих производственных процессов посчитать гораздо проще. В вине ситуация сложнее: там и акциз в себестоимости не занимает так много, и себестоимость производства зависит от сотни параметров (вид винограда и выдержка, бочки или бутылки). Поэтому определить величину МРЦ на вино довольно сложно. В вине МРЦ может стать основой для конкурентной борьбы. Есть риск, что ее сильно поднимут в угоду того, чтобы зарабатывать больше, а людям не хватит денег и они переключатся на пиво или что-то другое», - сказал Косарев.
В свою очередь экс-президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в разговоре с НСН отметил, что минимальная цена на вино должна быть на 5-10% ниже игристого вина. При этом он поспорил с Игорем Косаревым и указал, что МРЦ необходимо установить на весь алкоголь, либо вообще отказаться от института минимальных цен.
«К МРЦ имел отношение и занимался всем этим делом еще два-три года назад. Мы делали массу расчетов, но всегда предлагали, что минимальная цена на вино должна быть на 5-10% ниже игристого вина. Если посмотреть цены по году, то средняя цена на игристое вино ниже, чем средняя цена на вино. Однако на это не нужно ориентироваться. Устанавливать МРЦ логично, потому что если есть минимальная цена на водку, коньяк и шампанское, возникает вопрос, почему нет на вина. Нужно, чтобы на все эти продукты были установлены минимальные цены, либо отказаться от института минимальных цен вообще», - сказал Попович.
Так, впервые в России минимальная розничная цена на алкоголь появилась в 2009 году, когда ее установили на водку. В 2011 году МРЦ ввели для коньяка, последним стало шампанское в 2016 году. Сейчас в России действуют МРЦ на крепкие алкогольные напитки (водку, коньяк, виски и другие), игристые и шампанские вина. Время от времени Минфин индексирует цены, учитывая в том числе себестоимость напитков и наценки при отгрузке с завода, в опте и рознице.
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