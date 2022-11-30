Высоко поднимут: Минфин предостерегли от введения минимальной цены на вино

Накануне сообщалось, что в России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина — она может составить менее 239 рублей. Введение такого механизма рассматривают в Минфине. Игорь Косарев напомнил, что определить величину МРЦ на вино крайне сложно.

«Хочу объяснить, почему МРЦ на крепкие напитки были установлены очень давно, а на вино до сегодняшнего дня - нет. Причина в том, что посчитать МРЦ в крепком алкоголе довольно просто. 75% в себестоимости водки, например, занимает акциз и НДС, да и стоимость самих производственных процессов посчитать гораздо проще. В вине ситуация сложнее: там и акциз в себестоимости не занимает так много, и себестоимость производства зависит от сотни параметров (вид винограда и выдержка, бочки или бутылки). Поэтому определить величину МРЦ на вино довольно сложно. В вине МРЦ может стать основой для конкурентной борьбы. Есть риск, что ее сильно поднимут в угоду того, чтобы зарабатывать больше, а людям не хватит денег и они переключатся на пиво или что-то другое», - сказал Косарев.

В свою очередь экс-президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в разговоре с НСН отметил, что минимальная цена на вино должна быть на 5-10% ниже игристого вина. При этом он поспорил с Игорем Косаревым и указал, что МРЦ необходимо установить на весь алкоголь, либо вообще отказаться от института минимальных цен.