Игристое вино в рознице может подорожать в 1,5 раза с нового года

С прошлого года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 169 рублей, оптовая - 137 рублей, отпускная - 118 рублей за 0,75 литра. Исходя из этого, минимальные цены могут поднять почти в полтора раза.

Необходимость такого шага в Минфине обосновывают ростом издержек производства, увеличением акцизов, а также отрицательным влиянием санкций, которые привели к проблемам с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минпромторг РФ в сентябре предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта на фоне западных санкций.

