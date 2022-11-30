В России предложили установить минимальную розничную цену на тихие вина
Минфин предложил установить в России минимальные розничные цены на весь алкоголь, включая тихое вино. Об этом пишут Известия со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Сазанова.
«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — указал замминистра.
Сейчас в России действуют МРЦ на крепкие алкогольные напитки (водку, коньяк, виски и другие), игристые и шампанские вина, пишет Газета.ру. Время от времени Минфин индексирует цены, учитывая в том числе себестоимость напитков и наценки при отгрузке с завода, в опте и рознице.
Крупнейшие производители поддержали введение МРЦ для тихих вин. Эксперты также выступают за нововведение, подчеркивая, что цены должны быть доступными для большей части населения. Сейчас цена бутылки вина в магазине формата «у дома» в регионах составляет в среднем 250–275 рублей, виноделы указывают, что порог стоимости в 239 рублей может быть приемлем.
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