В России предложили установить минимальную розничную цену на тихие вина

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — указал замминистра.

Сейчас в России действуют МРЦ на крепкие алкогольные напитки (водку, коньяк, виски и другие), игристые и шампанские вина, пишет Газета.ру. Время от времени Минфин индексирует цены, учитывая в том числе себестоимость напитков и наценки при отгрузке с завода, в опте и рознице.

Крупнейшие производители поддержали введение МРЦ для тихих вин. Эксперты также выступают за нововведение, подчеркивая, что цены должны быть доступными для большей части населения. Сейчас цена бутылки вина в магазине формата «у дома» в регионах составляет в среднем 250–275 рублей, виноделы указывают, что порог стоимости в 239 рублей может быть приемлем.

