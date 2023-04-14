Проректор Финансового университета не поверил в рост зарплат в России на 10,9%
Увеличение ВВП на 1% вовсе не означает, что всем работникам смогут проиндексировать зарплату, отметил в эфире НСН Александр Сафонов.
Изменение курса доллара по отношению к рублю будет крайне серьезным образом влиять на инфляцию в России, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью НСН. По его словам, при росте инфляции работодателям будет крайне сложно увеличить зарплату сотрудникам, особенно в области ретейла.
Накануне Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост ВВП в 2023 году на 1,2%. Также ведомство ожидает, что в этом году зарплаты увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% — в реальном. Александр Сафонов считает, что подобное увеличение зарплат будет маловероятным.
«Текущий год пока не предполагает, что у нас произойдут изменения с ростом доходов населения. ВВП должен в том числе поддерживаться за счет увеличивающихся доходов всех категорий граждан. Я бы относился к таким прогнозам осторожно и понаблюдал за ситуацией до окончания первого полугодия. Тогда более-менее будет понятно, повлияют ли на нас дополнительно санкции, которые наложили. Надо не забывать о том, что изменение курса доллара по отношению к рублю будет очень серьезным образом влиять на инфляцию. Опять же, при росте инфляции, насколько смогут удерживать и увеличивать зарплату работодатели, особенно в области ретейла?», - сказал Сафонов.
Он отметил, что увеличение ВВП на 1% вовсе не означает, что всем работникам смогут проиндексировать зарплату. При этом, по словам Сафонова, государство сможет проиндексировать зарплату работникам госсектора с помощью Минфина.
«Рост заработной платы достаточно четко коррелируется с ростом ВВП. Поэтому увеличение ВВП на 1% вовсе не означает, что все работники смогут получить проиндексируемую зарплату на 10,9%. Рост будет неравномерный. Сегодня работодатели борются с главными проблемами… В частности, это снизить объем производства и не потерять рабочие кадры. Сделать это сложно, а сохранить рабочие места и платить среднюю зарплату намного проще. Поэтому при таком сценарии развития событий вряд ли возможно увеличение зарплаты аж на 10%. Что касается сектора государства… Оно может позволить проиндексировать зарплату бюджетников, но при условии, например, поддержки Минфина дефицитных территорий с точки зрения их бюджета», - резюмировал Сафонов.
Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в интервью «Радиоточке НСН» заявлял, что если рубль продолжит проседать и дальше, то Россию ждет усиление инфляции. При этом он отмечал, что верит в стабилизацию курса.
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