Проректор Финансового университета не поверил в рост зарплат в России на 10,9%

Накануне Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост ВВП в 2023 году на 1,2%. Также ведомство ожидает, что в этом году зарплаты увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% — в реальном. Александр Сафонов считает, что подобное увеличение зарплат будет маловероятным.

«Текущий год пока не предполагает, что у нас произойдут изменения с ростом доходов населения. ВВП должен в том числе поддерживаться за счет увеличивающихся доходов всех категорий граждан. Я бы относился к таким прогнозам осторожно и понаблюдал за ситуацией до окончания первого полугодия. Тогда более-менее будет понятно, повлияют ли на нас дополнительно санкции, которые наложили. Надо не забывать о том, что изменение курса доллара по отношению к рублю будет очень серьезным образом влиять на инфляцию. Опять же, при росте инфляции, насколько смогут удерживать и увеличивать зарплату работодатели, особенно в области ретейла?», - сказал Сафонов.

Он отметил, что увеличение ВВП на 1% вовсе не означает, что всем работникам смогут проиндексировать зарплату. При этом, по словам Сафонова, государство сможет проиндексировать зарплату работникам госсектора с помощью Минфина.