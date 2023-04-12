Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 3,51%. В феврале показатель составлял 10,99%.

В месячном выражении продовольственная инфляция снизилась с 0,79% до 0,13%. При этом непродовольственные товары за последний месяц подорожали на 0,14%.

Без учета плодоовощной продукции стоимость продовольствия в марте увеличилась на 0,15%. В годовом выражении рост составил 4,44%.

Россию ждет усиление инфляции, если ослабление рубля продолжится. Такое мнение в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин.

