Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции
В России снижаются темпы роста цен, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Годовая инфляция в РФ замедлилась до 3,51%. В феврале показатель составлял 10,99%.
В месячном выражении продовольственная инфляция снизилась с 0,79% до 0,13%. При этом непродовольственные товары за последний месяц подорожали на 0,14%.
Без учета плодоовощной продукции стоимость продовольствия в марте увеличилась на 0,15%. В годовом выражении рост составил 4,44%.
Россию ждет усиление инфляции, если ослабление рубля продолжится. Такое мнение в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru