Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
Минимальный уровень безработицы является одним из факторов повышения уровня зарплат, заявил президент РФ владимир Путин во время общения с рабочими «Тулажелдормаш».
«Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника», - приводит его слова РИА Новости.
Путин добавил, что сейчас в стране исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%.
Он также заявил, что реальная заработная плата в России в текущем году должна вырасти не менее чем на 3-5%. В то же время, реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.
Уровень жизни в России снижается, растут цены и тарифы, в этих условиях увеличение зарплаты поглотит инфляция. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.
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