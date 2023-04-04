Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат

Минимальный уровень безработицы является одним из факторов повышения уровня зарплат, заявил президент РФ владимир Путин во время общения с рабочими «Тулажелдормаш».

«Потому что в экономике идёт конкуренция за квалифицированные кадры. То есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника», - приводит его слова РИА Новости.

Путин добавил, что сейчас в стране исторически минимальный уровень безработицы - 3,6%.