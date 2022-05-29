Аналитик: укрепление рубля может скоро закончится

Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончится уже во втором полугодии текущего года, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика Олега Сыроваткина.

Рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро

По его словам, сейчас довольно сильный курс российской национальной валюты поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, а также ограничение импорта.

При этом власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля. Это, а также рост импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля.

Курс рубля, стремительно выросший в первом полугодии, оказывает негативное влияние на конкурентоспособность российских производителей. По мнению ученых РАН, курс в 60–65 рублей за доллар является оптимальным, чтобы сдерживать инфляцию, а также оказать поддержку конкурентоспособности сектора торгуемых товаров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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