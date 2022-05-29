Аналитик: укрепление рубля может скоро закончится
Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончится уже во втором полугодии текущего года, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика Олега Сыроваткина.
По его словам, сейчас довольно сильный курс российской национальной валюты поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, а также ограничение импорта.
При этом власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля. Это, а также рост импорта из-за постепенного перестраивания цепочек поставок, должно спровоцировать ослабление рубля.
Курс рубля, стремительно выросший в первом полугодии, оказывает негативное влияние на конкурентоспособность российских производителей. По мнению ученых РАН, курс в 60–65 рублей за доллар является оптимальным, чтобы сдерживать инфляцию, а также оказать поддержку конкурентоспособности сектора торгуемых товаров.
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