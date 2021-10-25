Россиян ждет увеличение пособий и социальных выплат
Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила рост медианной зарплаты и рассказала о последствиях.
Показатель медианной зарплаты в стране вырос естественным образом из-за восстановления экономики, такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что медианная заработная плата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Медианная зарплата увеличилась естественным образом. Медианная – это когда отсекается 10 самых высокооплачиваемых и 10 самых низкооплачиваемых процентов населения. В остатке получается средняя медианная зарплата. У нас изменилась методика расчета прожиточного минимума и минимальной оплаты труда. МРОТ рассчитывается как доля в среднемедианном значении по средней заработной плате населения, а прожиточный минимум – как доля в средней медианной величине доходов населения, составляет 42 и 44 процента соответственно. Этот метод не требует расчета стоимости потребительской корзины, одежды, коммунальных платежей, от этого мы ушли. И теперь, естественно, рост заработной платы – а она подросла – влечет за собой и рост минимального размера оплаты труда», - рассказала депутат.
По мнению Бессараб, рост зарплат автоматически влечет за собой и рост благосостояния самых уязвимых категорий населения – многодетных семей, пенсионеров, нетрудоспособных.
«Любое увеличение зарплат и МРОТ повлечет увеличение возможностей граждан и увеличение стоимости социальной гарантии. Исходя из стоимости прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты. Выплаты многодетным семьям, по безработице, по нетрудоспособности тоже подрастут. По данным Минфина, нам потребуется более 17 миллиардов рублей на выплату заработной платы бюджетникам, по-моему, их сейчас около 12 миллионов. Ситуация коснется и коммерческого сектора экономики, поскольку заработная плата работников не должна быть ниже МРОТ. Сейчас профсоюзы добиваются, чтобы выплаты социального характера, стимулирующие выплаты, надбавки не включались в размер минимального размера оплаты труда. Над этим еще предстоит работать, но Конституционный суд это решение поддержал», - объяснила Бессараб.
Разовые выплаты россиянам не смогут решить проблему с бедностью и являются «ситуативной историей», заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
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