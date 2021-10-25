Эксперты рассказали о росте медианной зарплаты в России

Медианная зарплата в России по итогам третьего квартала текущего года увеличилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование сервисов «СберИндекс» и «Работа.ру».

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По данным экспертов, параметр, показывающий доход среднестатистического работника, вырос больше всего в сферах формационных технологий и связи (13,5%), финансов и страхования (13,1%), торговли (12,9%).

Медианная зарплата в сфере образования увеличилась всего на 6,4%. Доходы в сфере здравоохранения, напротив, уменьшились на 0,9%, отмечает Ura.ru. По данным экспертов, это связано с общим увеличением доходов в период пандемии в этих отраслях.

Кроме того, аналитики подчеркивают, что в третьем квартале года на 13,8% возросли затраты на оплату труда персонала, в том числе командировки, премии и другие выплаты.

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