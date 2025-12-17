Лучше не будет: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья в ипотеку
Ирина Радченко заявила НСН, что снижение ключевой ставки потянет вверх цены на квадратные метры.
В 2026 году ипотечные ставки опустятся максимум до 12%, при этом существенно вырастет стоимость самих квартир, поэтому откладывать покупку не стоит, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Переплата по ипотеке в среднем за год снизилась на треть. В ноябре 2024 года она составляла около 470% от изначального размера кредита, сейчас показатель опустился до 324%. Такой уровень все равно запределен — по сути, заемщики берут одну квартиру по цене четырех, пишут «Известия». Радченко объяснила, кому и когда выгодна ипотека.
«Ключевую роль здесь сыграло снижение ипотечных ставок, которые снижались даже оперативнее и на больший процент, чем ключевая ставка. Еще год назад это было почти 25%, а сейчас -15-16%. В некоторых случаях можно найти и ипотечную ставку в 14%. Но далее я бы уже не стала смотреть на прогнозы с оптимизмом. По прогнозам ЦБ, ключевая ставка в следующем году будет 13%, то есть, снизится всего на 3%. Поэтому на рынке недвижимости ставка через год будет на уровне 12-13%, это уже не такое резкое снижение», - отметила она.
В связи с этим она посоветовала не ждать лучших условий для покупки квартиры, если есть такая необходимость.
«Если клиенты брали в 2018 году ипотеку под 12-14%, а потом ключевая ставка снизилась до 4,5%, конечно, они бежали рефинансировать. Если кто-то взял под 25%, сейчас можно рефинансировать под 15%, но вряд ли это было массово тогда. Далее ставка будет снижаться, а стоимость квадратного метра начнет быстро расти. Если цены выросли на 10%, а ставка упала на 5%, получается, что ты в два раза проиграл. Лучше покупать квартиры сейчас, потому что рефинансировать ипотеку вы сможете на протяжении всего кредита, а снизить стоимость квадратного метра вы не сможете. Но это не инвестиционное предложение, надо соотносить свои возможности всегда», - добавила собеседница НСН.
Покупатели стали отдавать предпочтение новостройкам, так как в таких сделках они чувствуют свою защищенность в отличие от покупок на вторичном рынке. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
