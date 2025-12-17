В 2026 году ипотечные ставки опустятся максимум до 12%, при этом существенно вырастет стоимость самих квартир, поэтому откладывать покупку не стоит, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Переплата по ипотеке в среднем за год снизилась на треть. В ноябре 2024 года она составляла около 470% от изначального размера кредита, сейчас показатель опустился до 324%. Такой уровень все равно запределен — по сути, заемщики берут одну квартиру по цене четырех, пишут «Известия». Радченко объяснила, кому и когда выгодна ипотека.