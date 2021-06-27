Выдача ипотечных кредитов в России упала на четверть

«Объем выдач ипотечных кредитов связан с тем, что многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах»,— цитирует «РИА Новости» гендиректора бюро Олега Лагуткина.

По данным Центробанка РФ, средняя ипотечная ставка в России по итогам апреля составила 7,3% годовых. С начала года она выросла на 0,1%.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину продлить программу льготной ипотеки еще на год - до июля 2022 года, однако ставка повышена с 6,5% до 7% для всех россиян, кроме родителей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.

