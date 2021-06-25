Эксперт рассказала, когда невыгодно гасить ипотеку

По ее словам, она выгодна, когда выплачено менее половины кредита. Если выплачен основной объем процентов, нет смысла в рефинансировании, так как владелец недвижимости в этом случае возьмет новый кредит с новыми процентами.

Эксперт напомнила, что в начале срока заемщик выплачивает больше проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности.

Потеря работы и невозможность выплачивать кредит – основные страхи российских заемщиков из-за ипотеки.

Почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку.

