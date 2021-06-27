Владимир Путин поручил продлить льготные программы ипотеки для россиян

Таким образом, до 1 июля 2022 г будет продлена льготная программы ипотеки со ставкой не более 7%. При этом максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

Также будет расширена льготная ипотека для семей с детьми, родившихся, начиная с 2018 года, по ставке 6%, сообщает РИА Новости.

Чаще всего граждан страны интересуют вопросы ограничений по льготной ипотеке, разбитые дороги и аварийное жилье, выплаты на детей и рост цен. Об этих и других проблемах они пишут на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

