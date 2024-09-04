«Предела нет!»: Экономисты ждут, какую ставку «нащупает» Банк России

Центробанк не горит желанием поднимать ключевую ставку, поскольку она крайне плохо влияет на рыночный сектор экономики, однако у него не остается выбора при росте инфляции, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

Ранее старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов допустил, что Банк России на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых. Он сказал РБК, что этот сценарий так же вероятен, как и сохранение ставки на текущем уровне 18%. Ракша отметил, что ЦБ придется реагировать на растущую инфляцию.