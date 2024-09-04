«Предела нет!»: Экономисты ждут, какую ставку «нащупает» Банк России

ЦБ не горит желанием поднимать ключевую ставку, но иного выбора у регулятора нет: слова уже не помогают справиться с инфляцией, отметил в эфире НСН Денис Ракша.

Центробанк не горит желанием поднимать ключевую ставку, поскольку она крайне плохо влияет на рыночный сектор экономики, однако у него не остается выбора при росте инфляции, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

Ранее старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов допустил, что Банк России на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых. Он сказал РБК, что этот сценарий так же вероятен, как и сохранение ставки на текущем уровне 18%. Ракша отметил, что ЦБ придется реагировать на растущую инфляцию.

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«Понятно, что Центробанк не хочет ее поднимать, потому что он понимает, что, с одной стороны, ставка не работает. С другой стороны он понимает, что высокая ставка очень плохо влияет на рыночный сектор экономики. У нас уже появилось достаточно четкое разделение на рыночные и нерыночные сектора экономики. Соответственно, нерыночный не реагирует на ставку, потому что там она субсидируется государством, а рыночный реагирует... И чем выше ставка, тем ему хуже. Центробанк все это прекрасно понимает и, соответственно, не горит желанием поднимать ставку, просто у него выбора особого нет. Если инфляция растет, ему нужно как-то реагировать, он для этого и существует», – сказал Ракша.

По его словам, сначала Банк России будет пытаться повлиять на ситуацию с инфляцией словесными интервенциями.

«Если у него все остальные способы реагирования исчерпаны, значит, он будет сначала словесными интервенциями пытаться повлиять на ситуацию. Но понятно, что если и ставка не работает, то уж словесные интервенции тем более. Тем не менее, алгоритмы действия не меняются у таких инерционных учреждений. Центральный банк очень консервативен по своей природе. Он вовсе не близок к тем радикалам, которые кричат: поднимите ставку, опустите ставку. Он действует аккуратно и постепенно. Собственно, в этой логике он будет смотреть на то, какая инфляция будет, по крайней мере, на протяжении последних двух недель перед заседанием», – указал собеседник НСН.

Ракша также отметил, что технически предела повышения ключевой ставки нет, ее можно задрать хоть до 50%, как это сделала Турция.

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«Технически предела (повышения ставки – ред. НСН) нет, потому что он зависит от темпов роста инфляции. Политически предел, конечно, есть, но никто, опять же, не знает, где он, потому что его все и всегда, не только у нас, нащупывают экспериментально. На примере других стран, типа Турции, мы видим, что ставку можно задрать и до 50%. Опять же, все зависит от уровня инфляции», – добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что ЦБ в сентябре может поднять ключевую ставку с 18% до 20%, если инфляция в стране продолжит расти. Он также отметил, что регулятору необходимо предоставить дополнительные полномочия, которые бы позволили удерживать аппетиты банков выдавать кредиты закредитованной части населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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