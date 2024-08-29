Песков: готовятся поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом
29 августа 202412:53
Поручения президента РФ Владимира Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом готовятся, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, недавно глава государство провел совещание по этой теме.
«Поручения уже на выходе», - отметил Песков.
Он также добавил, что, в первую очередь это поручения кабмину.
Ранее инфляция в России замедлилась до 9,01% к концу августа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru