Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре
Центробанк России в сентябре может поднять ключевую ставку с 18% до 20%, если инфляция в стране продолжит расти. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке», - заявил он перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ).
По словам Аксакова, регулятору также необходимо предоставить дополнительные полномочия, которые бы позволили удерживать аппетиты банков выдавать кредиты закредитованной части населения.
Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тыс. до 30,8 тыс. рублей. Как рассказал «Радиоточке НСН» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, рост микрозаймов россиян не создает проблемы банкам, поскольку суммы кредитов с ними несоизмеримы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская армия атаковала Полтавский военный институт связи
- СМИ: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту
- Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова после поражения на Паралимпиаде
- Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре
- Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата»
- При стрельбе на карнавале в Нью-Йорке пострадали пять человек
- Россияне обновили рекорд по турпотоку в Таиланд
- На границе с Бурятией перестал выходить на связь вертолет Ми-8
- Дополнительные силы ПВО развернуты в Белгородской области
- РЖД: Строительство ВСМ в России потребует участия около 39 тысяч человек в год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru