Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре

«Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке», - заявил он перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ).

По словам Аксакова, регулятору также необходимо предоставить дополнительные полномочия, которые бы позволили удерживать аппетиты банков выдавать кредиты закредитованной части населения.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тыс. до 30,8 тыс. рублей. Как рассказал «Радиоточке НСН» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, рост микрозаймов россиян не создает проблемы банкам, поскольку суммы кредитов с ними несоизмеримы.

