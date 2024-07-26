Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки
Центробанк поднял ключевую ставку из-за срабатывания всех четырёх триггеров, озвученных ранее. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, это, в частности, увеличение устойчивой инфляции, при этом «потребительская активность не охлаждается».
«В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жёсткость рынка труда растёт. В-четвёртых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями», - сказала она.
Ранее Центробанк впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку, увеличив её с 16% до 18% годовых, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru