Вучич заявил о «фантастической цене» на российский газ для Венгрии

Сербия закупит у России 2 млрд кубометров топлива «по фантастической цене, заявил президент республики Александар Вучич.

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«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена», — цитирует ТАСС Вучича.

Месяц назад Вучич заявил, что на сегодняшний день республика располагает запасами газа на 50 дней. Об этом он сообщил в интервью в эфире телеканала Pink, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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