Вучич заявил о «фантастической цене» на российский газ для Венгрии
27 августа 202215:38
Сербия закупит у России 2 млрд кубометров топлива «по фантастической цене, заявил президент республики Александар Вучич.
«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена», — цитирует ТАСС Вучича.
Месяц назад Вучич заявил, что на сегодняшний день республика располагает запасами газа на 50 дней. Об этом он сообщил в интервью в эфире телеканала Pink, передает ТАСС.
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27 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru