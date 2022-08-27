Вучич заявил о «фантастической цене» на российский газ для Венгрии

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена», — цитирует ТАСС Вучича.

Месяц назад Вучич заявил, что на сегодняшний день республика располагает запасами газа на 50 дней. Об этом он сообщил в интервью в эфире телеканала Pink, передает ТАСС.

