Вучич: запасов газа Сербии хватит на 50 дней

Вучич отметил, что уже 100 млн кубометров находится в ПХГ в Венгрии, каждый день туда закачивается по 4-5 млн. В ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров.

Он также добавил, что с электричеством и водой в стране остается много проблем.

