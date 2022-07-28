Вучич: запасов газа Сербии хватит на 50 дней

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что на сегодняшний день республика располагает запасами газа на 50 дней. Об этом он сообщил в интервью в эфире телеканала Pink, передает ТАСС.

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Вучич отметил, что уже 100 млн кубометров находится в ПХГ в Венгрии, каждый день туда закачивается по 4-5 млн. В ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров.

Он также добавил, что с электричеством и водой в стране остается много проблем.

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ТЕГИ:Российский ГазСербия
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