Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом
Компании Nord Stream 2 AG объявила о начале заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба оператора проекта.
В ообщении уточняется, что процедура будет аналогична той, которая была ранее проведена по первой нитке.
«Вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — отметили в Nord Stream 2 AG.
Ранее представитель Минэкономики Германии Сузанне Унград заявила, что поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» можно будет начать после того, как Федеральное сетевое агентство завершит процесс сертификации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Путин пообещал россиянам экономическую трансформацию
- Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом
- Путин призвал соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники
- Эрнст ответил на вопрос о приемнике Градского в шоу «Голос»
- Названы условия начала поставок по «Северному потоку — 2» в январе
- Песков: в Кремле не ждут негативных последствий от новых миграционных правил
- Путин поручил доработать законопроект о сертификатах для вакцинированных в общественных местах
- Госдума приняла закон о введении «паспорта болельщика»
- МИД РФ передал США проекты договоров о гарантиях безопасности
- Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с нового канала RT DE
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru