Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

В ообщении уточняется, что процедура будет аналогична той, которая была ранее проведена по первой нитке.

«Вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — отметили в Nord Stream 2 AG.

Ранее представитель Минэкономики Германии Сузанне Унград заявила, что поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» можно будет начать после того, как Федеральное сетевое агентство завершит процесс сертификации.