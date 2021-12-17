Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Компании Nord Stream 2 AG объявила о начале заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба оператора проекта.

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В ообщении уточняется, что процедура будет аналогична той, которая была ранее проведена по первой нитке.

«Вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — отметили в Nord Stream 2 AG.

Ранее представитель Минэкономики Германии Сузанне Унград заявила, что поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» можно будет начать после того, как Федеральное сетевое агентство завершит процесс сертификации.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГазГазопроводСеверный Поток-2
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