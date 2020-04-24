Все-таки для банков. Льготная ипотека под 6,5% коснётся строящегося жилья

Как сообщается на сайте правительства, разницу между 6,5%, которые выплачивают заёмщики, и рыночной ставкой банкам компенсирует государство. Условия возмещения средств перечислены в отдельном постановлении кабмина.

Комментируя запуск программы до появления деталей, вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН отмечал, что в идеале льготная ипотека должна охватывать только введённое в эксплуатацию жильё.

«Если это касается новостроек, уже введенных в эксплуатацию, то такую инициативу было бы очень полезно реализовать. То есть не любые сделки с жильем, в том числе, на стадии рискованного строительства поддержать ипотекой, а именно реализация уже построенного жилья. Тогда у застройщиков появилась бы мотивация доводить до конца строительные проекты и с помощью этой льготной ипотеки поддерживать ликвидность. Но ни коим образом не за привлечение ипотеки в обеспечение эскроу-счетов, которые не снимают рисков и, по сути, поддерживают сегодня не строителей, а банковский сектор», - отметил он.

На работу с эскроу-счетами застройщики в обязательном порядке перешли летом 2019 года. Этот механизм призван обезопасить граждан, покупающих жильё в недостроенных домах: деньги поступают не застройщику, а на специальный эксроу-счёт в банке, и замораживаются до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме.

Из опубликованного правительством постановления следует, что программа льготной ипотеки под 6,5% коснётся и «недостроев».

«Возмещение недополученных доходов осуществляется только по кредитам (займам), выданным для приобретения заемщиками у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) жилых помещений, находящихся на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве или заключенным заемщиками с юрлицами договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве», - говорится в документе. Банкам субсидируют ставку и по кредитам, выданным для приобретения уже введённого в эксплуатацию жилья у застройщиков.

Такой кредит должен быть в рублях, минимальный взнос по нему составит 20%. Льготная программа распространяется на договоры по ипотеке, заключённые за период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года включительно.

В правительстве рассчитывают, что по новой программе будет выдано 250 тысяч кредитов, что позволить дополнительно привлечь в жилищное строительство 900 миллиардов рублей.

