«Для людей или банков?» Эксперт прокомментировал льготы по ипотеке

«Если это ипотека под такой низкий процент, то чего она будет касаться? Она будет касаться именно эскроу-счетов и денежных средств, которые граждане берут в ипотеку и размещают на эскроу-счета? Тогда это, с моей точки зрения неинтересно вообще. Потому что тогда люди этими 6,5% финансируют застройщика, который реализует строительный процесс. Если же это все-таки касается новостроек, уже введенных в эксплуатацию, то такую инициативу было бы очень полезно реализовать. То есть не любые сделки с жильем, в том числе, на стадии рискованного строительства поддержать ипотекой, а именно реализация уже построенного жилья. Тогда у застройщиков появилась бы мотивация доводить до конца строительные проекты и с помощью этой льготной ипотеки поддерживать ликвидность. Но ни коим образом не за привлечение ипотеки в обеспечение эскроу-счетов, которые не снимают рисков и, по сути, поддерживают сегодня не строителей, а банковский сектор», - заявил он.

На реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, ставка сохранится на весь срок, уточнил глава государства.

Путин также отметил, что в связи с распространением коронавирусного заболевания строительный комплекс столкнулся с падением спроса: в частности, рост ипотеки в первом квартале этого года сменился спадом.





