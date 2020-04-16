«Для людей или банков?» Эксперт прокомментировал льготы по ипотеке
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН рассказал, что снижение ипотечной ставки должно касаться покупателей готового жилья.
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
«Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал президент на видеосовещании с правительством.
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН объяснил, что польза такого проекта будет зависеть от нюансов его реализации.
«Если это ипотека под такой низкий процент, то чего она будет касаться? Она будет касаться именно эскроу-счетов и денежных средств, которые граждане берут в ипотеку и размещают на эскроу-счета? Тогда это, с моей точки зрения неинтересно вообще. Потому что тогда люди этими 6,5% финансируют застройщика, который реализует строительный процесс. Если же это все-таки касается новостроек, уже введенных в эксплуатацию, то такую инициативу было бы очень полезно реализовать. То есть не любые сделки с жильем, в том числе, на стадии рискованного строительства поддержать ипотекой, а именно реализация уже построенного жилья. Тогда у застройщиков появилась бы мотивация доводить до конца строительные проекты и с помощью этой льготной ипотеки поддерживать ликвидность. Но ни коим образом не за привлечение ипотеки в обеспечение эскроу-счетов, которые не снимают рисков и, по сути, поддерживают сегодня не строителей, а банковский сектор», - заявил он.
На реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, ставка сохранится на весь срок, уточнил глава государства.
Путин также отметил, что в связи с распространением коронавирусного заболевания строительный комплекс столкнулся с падением спроса: в частности, рост ипотеки в первом квартале этого года сменился спадом.
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