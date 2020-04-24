В РФ утвердили программу льготной ипотеки под 6,5%

В России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

В документе отмечается, что срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.

Уточняется, что программа распространяется на ипотеку до 8 млн рублей в Москве и Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах РФ. Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от всей суммы.

Как ожидается, программа позволит привлечь в отрасль жилищного строительства около 900 млрд рублей.



