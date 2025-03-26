Мишустин: В России не должно быть бедности

В ходе выступления в Госдуме он указал, что с 2020 года уровень бедности в стране снизился с 12,5% до 7,2%.

«Это серьёзный результат... Мы должны это побороть. Этого не должно быть», - заключил глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что показатель бедности в России находится на удовлетворительном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».