Мишустин: В России не должно быть бедности

Борьба с бедностью является важнейшим направлением, которым российские власти системно занимались много лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В ходе выступления в Госдуме он указал, что с 2020 года уровень бедности в стране снизился с 12,5% до 7,2%.

«Это серьёзный результат... Мы должны это побороть. Этого не должно быть», - заключил глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что показатель бедности в России находится на удовлетворительном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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