Экономист сообщил о технологии, которая в будущем потеснит цифровой рубль

«На смену цифровым технологиям придут когнитивные. В условиях когнитивной экономики деньги отражают степень востребованности, популярности и полезности знаний, опыта и идей конкретного субъекта, которые оцениваются на основе использования технологий», - пояснил он в беседе с «ФедералПресс».

По словам Орлова, в этом случае появится возможность привлекать финансирования выпуском ценных бумаг с последующей биржевой и внебиржевой котировкой идей, инноваций, опыта с формированием листинга и рейтинга участников рынка. При этом финансовый успех экономических агентов в условиях когнитивной экономики будет напрямую зависеть от востребованности их знаний, опыта и навыков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «Радиоточке НСН», что цифровой рубль гарантирует стопроцентную прозрачность в сфере государственных закупок.

