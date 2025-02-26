Экономист сообщил о технологии, которая в будущем потеснит цифровой рубль
Эволюция денежной системы приведет к тому, что в будущем цифровой рубль будет замещен еще более современными технологиями, допустил директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН, профессор Сергей Орлов.
«На смену цифровым технологиям придут когнитивные. В условиях когнитивной экономики деньги отражают степень востребованности, популярности и полезности знаний, опыта и идей конкретного субъекта, которые оцениваются на основе использования технологий», - пояснил он в беседе с «ФедералПресс».
По словам Орлова, в этом случае появится возможность привлекать финансирования выпуском ценных бумаг с последующей биржевой и внебиржевой котировкой идей, инноваций, опыта с формированием листинга и рейтинга участников рынка. При этом финансовый успех экономических агентов в условиях когнитивной экономики будет напрямую зависеть от востребованности их знаний, опыта и навыков.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «Радиоточке НСН», что цифровой рубль гарантирует стопроцентную прозрачность в сфере государственных закупок.
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