Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики до 1,3% в 2024 году

Прогноз на 2025 год повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой – до 0,9%.

В 2023 году рост российской экономики, по оценке Всемирного банка, составил 2,6%.

Минэкономразвития оценило рост экономики России по итогам 2023 года в 3,5%. В этом году, как считает ведомство, ВВП вырастет на 2,3%. Президент Владимир Путин пояснял, что рост экономики в 3,5% «значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед».

