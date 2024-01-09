Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики до 1,3% в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 и 2025 года. Согласно докладу международной финансовой организации, рост экономики России в 2024 году составит 1,3%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущей оценки.
Прогноз на 2025 год повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой – до 0,9%.
В 2023 году рост российской экономики, по оценке Всемирного банка, составил 2,6%.
Минэкономразвития оценило рост экономики России по итогам 2023 года в 3,5%. В этом году, как считает ведомство, ВВП вырастет на 2,3%. Президент Владимир Путин пояснял, что рост экономики в 3,5% «значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru