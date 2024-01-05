В ООН предрекли замедление роста экономики РФ в 2024 году

По его словам, в 2024 году рост российского ВВП замедлится.

«Наш прогноз - этот рост замедлится до 1,3%», - заключил Мукерджи, добавив, что к этому приведёт, в том числе, высокое инфляционное давление.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет на 3,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

