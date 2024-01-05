В ООН предрекли замедление роста экономики РФ в 2024 году
Глава отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций (ООН) Шантану Мукерджи заявил, что в 2023 году российская экономика выросла на 2,7%, сообщает ТАСС.
По его словам, в 2024 году рост российского ВВП замедлится.
«Наш прогноз - этот рост замедлится до 1,3%», - заключил Мукерджи, добавив, что к этому приведёт, в том числе, высокое инфляционное давление.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет на 3,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru