В ООН предрекли замедление роста экономики РФ в 2024 году

Глава отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций (ООН) Шантану Мукерджи заявил, что в 2023 году российская экономика выросла на 2,7%, сообщает ТАСС.

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По его словам, в 2024 году рост российского ВВП замедлится.

«Наш прогноз - этот рост замедлится до 1,3%», - заключил Мукерджи, добавив, что к этому приведёт, в том числе, высокое инфляционное давление.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет на 3,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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