Путин: ВВП вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3,5% по итогам 2023 года, это хороший показатель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед», - сказал он.
Кроме того, Путин отметил, что инфляция увеличилась, по итогам года ожидается показатель в 7,5-8%. Глава государства подчеркнул, что Банк России и правительство принимают необходимые меры.
Путин добавил, что власти исходят из того, что удастся вернуться к целевым показателям.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Ранее сообщалось, что инфляция в 2023 году может достигнуть 7,6%. Соответствующая информация опубликована на портале Банка России, цифра получена по результатам опроса 27 российских экономистов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru