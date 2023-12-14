Путин: ВВП вырастет на 3,5% по итогам 2023 года

Кроме того, Путин отметил, что инфляция увеличилась, по итогам года ожидается показатель в 7,5-8%. Глава государства подчеркнул, что Банк России и правительство принимают необходимые меры.

Путин добавил, что власти исходят из того, что удастся вернуться к целевым показателям.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Ранее сообщалось, что инфляция в 2023 году может достигнуть 7,6%. Соответствующая информация опубликована на портале Банка России, цифра получена по результатам опроса 27 российских экономистов, передает «Радиоточка НСН».

