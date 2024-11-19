«Все на страхе»: Автодилеры предрекли рост цен на иномарки до 10% к концу 2024 года
Новость о повышении утильсбора привела к ажиотажу спроса на автомобили в августе и сентябре 2024 года, однако в начале октября продажи заметно просели, сообщил НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
Рост ключевой ставки привел к тому, что в первой половине октября 2024 года спрос на автомобили упал на 40% и тенденция продолжится, рассказал НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
«Есть страховой рынок, а автомобильный рынок "страховый", поскольку все на страхе повышения цен. Первый квартал был очень трудным из-за низкого спроса. На фоне выросшей ключевой ставки производители в массовом порядке начали субсидировать. К середине августа кредитная ставка по новым автомобилям спустилась на 4 процентных пункта, до 13,5%. Это не привело к росту спроса, а вот новость о повышении утильсбора с октября буквально включила ажиотаж. Август и сентябрь у нас прошли под знаком лавины спроса. Однако мы уже исчерпали резерв будущих продаж. Те, кто в четвертом квартале планировал покупать машину, сделали это в третьем. Сейчас выгоднее подождать и положить деньги на депозит. В первую неделю октября спрос упал на 40%. Затем в течение всего месяца и в начале ноября это падение продолжалось. Кредитная ставка по новым машинам тем временем растет, снова приближаясь к 18%», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, стоимость иномарок к концу года может вырасти до 10%.
«Просвета раньше середины следующего года ждать не стоит. По данным Росстата, цены стоят на месте, на иномарки в последние две недели они даже снижаются. Думаю, это издержки методики, поскольку Росстат видит только рекомендованную розничную цену. Фактически в течение четвертого квартала года цены могут вырасти на 5-10%. С нового года скорее всего будет резкий скачок. Отечественные производители пока не поднимали цены. Тем не менее, есть инфляция, с которой Центробанк, к сожалению, не справляется. Спроса, который подстреливает цены, нет. Наоборот, сейчас главная проблема – найти клиента. Думаю, в течение полугода темпы роста цен на отечественные автомобили превысят стоимость иномарок», - заключил он.
Ранее сообщалось, что высокая ключевая ставка и большая закредитованность автосалонов в течение года может привести к тому, что число дилерских центров в стране сократится на треть. Как рассказал «Радиоточке НСН» генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский, в группе риска при этом компании, у которых нет надежных финансовых партнеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нюта Федермессер покинула пост директора Московского центра паллиативной помощи
- Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
- Продюсер Фадеев анонсировал первый трек новой группы «Серебро»
- Депутат Водолацкий заявил, что президент Абхазии не должен был подавать в отставку
- Депутат Арефьев заявил, что нынешние пенсии в России нарушают международные нормы
- Бывшие бойцы ЧВК получат статус ветерана СВО на основе свидетельств очевидцев
- Владимир Зеленский представил «План стойкости» для Украины
- Зеленский заявил, что на Украине не будет выборов в период военного положения
- Житель Мариуполя предстанет перед судом за шпионаж
- Лондон ввел санкции против министров образования Крыма и Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru