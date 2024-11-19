«Все на страхе»: Автодилеры предрекли рост цен на иномарки до 10% к концу 2024 года

По словам собеседника НСН, стоимость иномарок к концу года может вырасти до 10%.

«Просвета раньше середины следующего года ждать не стоит. По данным Росстата, цены стоят на месте, на иномарки в последние две недели они даже снижаются. Думаю, это издержки методики, поскольку Росстат видит только рекомендованную розничную цену. Фактически в течение четвертого квартала года цены могут вырасти на 5-10%. С нового года скорее всего будет резкий скачок. Отечественные производители пока не поднимали цены. Тем не менее, есть инфляция, с которой Центробанк, к сожалению, не справляется. Спроса, который подстреливает цены, нет. Наоборот, сейчас главная проблема – найти клиента. Думаю, в течение полугода темпы роста цен на отечественные автомобили превысят стоимость иномарок», - заключил он.

Ранее сообщалось, что высокая ключевая ставка и большая закредитованность автосалонов в течение года может привести к тому, что число дилерских центров в стране сократится на треть. Как рассказал «Радиоточке НСН» генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский, в группе риска при этом компании, у которых нет надежных финансовых партнеров.

