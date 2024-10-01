«Низкие заработки и конкуренция»: Автодилеры готовят большие скидки до конца года
Вячеслав Жигалов заявил НСН, что официальные цены взлетят на фоне утильсбора, но их «вернут назад» большими скидками и акциями.
Автодилеры не смогут резко повысить цены из-за нового утильсбора, поэтому до конца года ожидаются значительные скидки и акции, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.
Новые автомобили в России в ближайшие месяцы подорожают на 8-10%, считают в отрасли. Рост цен коснется в первую очередь тех моделей, которые имеют низкую наценку, подорожают и автомобили с пробегом, пишут «Известия». По подсчетам экспертов, автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей прибавят 120–150 тысяч рублей, автомобили ценой 4,5–5 млн рублей прибавят 200–250 тысяч рублей. Жигалов рассказал, что цены вырастут пока только «официально».
«Заранее сказать, что подорожает сильнее, невозможно, так как много субъективных факторов, которые будут влиять на рынок в моменте. Если есть избыток запасов у дилеров, то, конечно, будут предприняты усилия, чтобы продать машины до конца года. Все будут смотреть друг на друга, потому что конкуренция все-таки есть, никто из брендов не хотел бы терять долю рынка на таком переходе. Сейчас все будут обновлять цены, но вторая стадия регулирования – это скидки, акции и так далее. Сейчас все поднимут цены, спрос упадет, цены официально снижать не будут, но будут внедряться акции, чтобы нащупать спрос. Менеджер сообщит, что у них есть возможность вернуть цену назад», - отметил он.
По его словам, дилеры сегодня вынуждены предлагать скидки из-за низких заработков, также все больше делается ставка на автокредиты.
«Дилеры в такой ситуации, что заработки очень низкие, давят и производители, и клиенты. Последняя неделя квартала самая выгодная для клиентов, так как дилеры должны обязательно выполнить план. Клиенты на этом играют, удается выторговать очень большие скидки, а машины продают в убыток. Средняя ставка по кредитам по новым автомобилям сегодня составляет 14%. Это все-таки сильно ниже, чем по рынку. На автомобили с пробегом ставка сегодня 23%. Разница большая. Конечно, это подогревает спрос. В основном усилия будут сосредоточены на поддержке автокредитования. Это до 80% продаж и больше», - добавил собеседник НСН.
К августу 2024 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 3,03 млн рублей, следует из статистики «Автостата», передает «Радиоточка НСН».
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