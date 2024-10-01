«Низкие заработки и конкуренция»: Автодилеры готовят большие скидки до конца года

Автодилеры не смогут резко повысить цены из-за нового утильсбора, поэтому до конца года ожидаются значительные скидки и акции, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.

Новые автомобили в России в ближайшие месяцы подорожают на 8-10%, считают в отрасли. Рост цен коснется в первую очередь тех моделей, которые имеют низкую наценку, подорожают и автомобили с пробегом, пишут «Известия». По подсчетам экспертов, автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей прибавят 120–150 тысяч рублей, автомобили ценой 4,5–5 млн рублей прибавят 200–250 тысяч рублей. Жигалов рассказал, что цены вырастут пока только «официально».