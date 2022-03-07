Где дно? Россиянам дали рекомендации на фоне изменения курса рубля

Российские экономисты прогнозируют рост курса доллара выше 100 рублей и рекомендуют запасаться золотом.

Падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.

Рубль ускорил свое падение до исторических минимумов. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex.

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По состоянию на 11:16 мск, курс доллара находился на уровне 137,85 рубля, евро - 147,51 рубля. По данным на 12:51 мск, американская валюта немного подешевела - до 131,25 рубля, а европейская - до 143,3 рубля.

«Мы сейчас в самом начале длинного пути в смысле падения курса рубля, просто оно будет неравномерным – то ускоряться, то замедляться… Любые новые ограничения могут стимулировать дальнейшее падение курса рубля. Чем более радикальными они будут, тем больше будет падать рубль... Сейчас макроэкономических факторов уже нет, осталась одна геополитика. Она будет определять курс рубля на протяжении достаточно длительного времени. Дно, конечно, у него есть, но пока что никто не знает, где», - сказал Ракша.

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Россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Доллар сегодня использовать невозможно, платежные системы не работают, выезд запрещен. Что люди будут перелезать через колючую проволоку? Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет. А золото – это самая твердая валюта. Поэтому я поддерживаю Минфин в том, что надо инвестировать в золотой запас, а не в доллары. Доллары нам сегодня не нужны», - отметил он.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ожидает не экономического спада, как в 1998 году, а кризиса с жуткими экономическими проблемами при экономическом росте.


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