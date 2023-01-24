«Время вкладывать!»: В РАН заявили, что заместить импорт семян можно за пять лет

России нужно развивать семеноводство по подсолнечнику, кукурузе, сахарной свекле и овощным культурам, отметил в эфире НСН академик РАН Петр Чекмарев. 

Россия может заместить импорт семян за пять лет, необходимо развивать селекцию, строить семенные заводы и обучать кадры, рассказал ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в разговоре с НСН.

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Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз готовит предложение по квотированию импорта семян. По его словам, министерство выйдет на таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. При этом он отметил, что необходимо создавать свои собственные товарные семена. Петр Чекмарев считает, что квотирование импорта семян будет стимулировать развитие семеноводства в России.

«Подход должен быть постепенным. Вместе с наращиванием объема производства семян нужно эти квоты уменьшать, как было сделано в производстве мяса птицы. Это дело не одного года, это нужно делать в течение нескольких лет. Нужно наращивать производство по всем видам сельскохозяйственных культур и потихоньку снижать их завоз. По зерновым у нас никаких проблем нет, мы полностью независимы. Нам нужно развивать семеноводство по подсолнечнику, кукурузе, сахарной свекле и овощным культурам. Нужно развивать селекцию, строить семенные заводы, обучать кадры, привлечь молодых ученых для селекции. Максимум можно в течение пяти лет эту проблему решить», - сказал Чекмарев.

Он отметил, что российское семеноводство много лет находится без финансирования. По словам академика, настало время вкладывать в продовольственную безопасность в виде семян.

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«Так как это большой бизнес, они очень хитро подошли. Они сначала демпинговали российские цены, соответственно загубили наше семеноводство. Когда остановилась наша селекция семеноводства, перестали строиться семенные заводы, денег на эти цели также не выделялось. После того, как увидели, что происходит, цены подняли, сделали их выгодными, все окупили и наше семеноводство осталось на таком уровне. Хотя много лет говорили, что нужно заниматься, программы всякие принимали, но без денег. Думали, что без денег можно что-то сделать, но это не так. Сегодня настало время вкладывать в продовольственную безопасность в виде семян», - резюмировал Чекмарев.

В октябре прошлого года Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз рассчитывает через два-три года перевести агропромышленный комплекс (АПК) на семена отечественней селекции. Он отмечал, что часть семян вообще не производится на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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