СМИ сообщили о планах Минсельхоза отказаться от импорта семян из ЕС и США

По данным издания, Минсельхоз сообщил региональным органам агропромышленного комплекса о необходимости подготовиться к возможному запрету. Россельхознадзор уже начал вводить ограничения: с 6 июля ведомство ограничило ввоз семян французских Lidea France и Limagrain Europe.

«Коммерсантъ» отмечает, что российский агробизнес в большой степени зависит от посадочного материала из-за рубежа: в страну ввозится до 97% семян сахарной свеклы, до 77% — подсолнечника, до 50% — кукурузы, до 30% — картофеля. Издание указывает, что ранее Минсельхоз допускал лишь риск ухода иностранных компаний из РФ.

В министерстве не ответили на вопрос о возможном запрете на импорт семян, однако сообщили, что обсуждали вопрос увеличения использования отечественных семян подсолнечника, для чего необходимо разработать план закупок.

