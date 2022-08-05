СМИ сообщили о планах Минсельхоза отказаться от импорта семян из ЕС и США

Россия может отказаться от импорта семенного материала из Евросоюза и США в качестве ответа на антироссийские санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника

По данным издания, Минсельхоз сообщил региональным органам агропромышленного комплекса о необходимости подготовиться к возможному запрету. Россельхознадзор уже начал вводить ограничения: с 6 июля ведомство ограничило ввоз семян французских Lidea France и Limagrain Europe.

«Коммерсантъ» отмечает, что российский агробизнес в большой степени зависит от посадочного материала из-за рубежа: в страну ввозится до 97% семян сахарной свеклы, до 77% — подсолнечника, до 50% — кукурузы, до 30% — картофеля. Издание указывает, что ранее Минсельхоз допускал лишь риск ухода иностранных компаний из РФ.

В министерстве не ответили на вопрос о возможном запрете на импорт семян, однако сообщили, что обсуждали вопрос увеличения использования отечественных семян подсолнечника, для чего необходимо разработать план закупок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортСельское ХозяйствоМинсельхоз
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