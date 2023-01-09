Минсельхоз объявил о рекордном урожае плодов и ягод в РФ

Рекордный урожай плодов и ягод собран в Россия в 2022 году – более 1,5 миллиона тонн. Такую статистику обнародовало министерство сельского хозяйства РФ. Согласно данным ведомства, урожай оказался на 5% больше по сравнению с 2021 годом.

По оценке Минсельхоза, садоводство - одно из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений в стране. Оно растёт практически каждый год. Министерство объясняет увеличение показателей высокими темпами закладки современных садов и питомников. Так, в прошлом году их площадь выросла на 11 тысяч гектаров.

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Среди плодов и ягод в России в основном выращивают яблоки, сливы, вишню, черешню, абрикос, смородину, малину и клубнику. Как правило лидерами в этом плане выступают южные регионы - Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области.

Власти предоставляют ряд льгот садоводам.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в России предложили официально утвердить День грибника, а также учредить Всероссийский фестиваль грибов и ягод.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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