«Временное проседание»: Россиян призвали не ждать серьезного снижения цен на бензин

Накануне сообщалось, что цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России упала на 0,5% и опустилась ниже отметки в 36,8 тысячи рублей за тонну первый раз с апреля 2020 года.

«Розничный рынок отреагирует на это в течение трех недель. Но существенное снижение цен вряд ли ожидается. Топливо в цене растет не так быстро, как другие группы товаров, то есть ниже инфляции. Помимо этого, обслуживание АЗС и прочие издержки частично нивелируют увеличившуюся маржу. В прошлом году часть сетей показали убыток, это нужно как-то компенсировать. Отрадно видеть, что в оптовом сегменте идет снижение, но полностью транслировать в розницу это не удастся», - сказал Гордеев.

По его словам, в ближайшее время цены на бензин могут снизится только несущественно и ненадолго. При этом он рассказал, что российские заводы к концу года могут сократить переработку топлива, если будет его переизбыток.