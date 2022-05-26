«Временное проседание»: Россиян призвали не ждать серьезного снижения цен на бензин

В ближайшие три недели можно ожидать лишь небольшого снижения цен на бензин, заявил аналитик Андрей Гордеев в эфире НСН.

Бензин в рознице существенно не подешевеет из-за снижения цен на него в оптовом сегменте, так как АЗС будут компенсировать свои прошлогодние убытки, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

В России допустили возможность введения скидок на бензин

Накануне сообщалось, что цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России упала на 0,5% и опустилась ниже отметки в 36,8 тысячи рублей за тонну первый раз с апреля 2020 года.

«Розничный рынок отреагирует на это в течение трех недель. Но существенное снижение цен вряд ли ожидается. Топливо в цене растет не так быстро, как другие группы товаров, то есть ниже инфляции. Помимо этого, обслуживание АЗС и прочие издержки частично нивелируют увеличившуюся маржу. В прошлом году часть сетей показали убыток, это нужно как-то компенсировать. Отрадно видеть, что в оптовом сегменте идет снижение, но полностью транслировать в розницу это не удастся», - сказал Гордеев.

По его словам, в ближайшее время цены на бензин могут снизится только несущественно и ненадолго. При этом он рассказал, что российские заводы к концу года могут сократить переработку топлива, если будет его переизбыток.

Названа возможная стоимость бензина на АЗС в перспективе
«Скорее всего будет какое-то временное проседание, поскольку предложение внутри рынка высокое. Рынок насыщен в условиях ограниченного экспорта. Но, в то же время, отмечается снижение деловой активности. Поэтому спрос на топливо сократился. Это друг друга нивелирует. Какое-то определенное снижение стоимости возможно, но по итогам года цены на бензин все ровно могут увеличиться. В конченом итоге, чтобы не было переизбытка, заводы могут частично сократить переработку», - отметил Гордеев.

Ранее вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщал, что продажи топлива на заправках сократились в мае на 15-20% по сравнению с показателем 2021 года.

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ФОТО: flickr.com
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