Цены на бензин в России упали до минимальных за два года значений

Цена на бензин АИ-95 также уменьшилась на 0,5%, до 41,03 тысячи рублей за тонну. Снижение цен на бензин этих марок активно началось в феврале текущего года. По словам экспертов, это связано с санкциями на поставки нефти и нефтепродуктов в западные страны.

Из-за избыточного предложения моторного топлива в России могут ввести скидки на бензин, однако после истощения больших запасов цены вновь начнут увеличиваться, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

