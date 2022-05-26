Цены на бензин в России упали до минимальных за два года значений
Цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России упала на 0,5% и опустилась ниже отметки в 36,8 тысячи рублей за тонну первый раз с апреля 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена на бензин АИ-95 также уменьшилась на 0,5%, до 41,03 тысячи рублей за тонну. Снижение цен на бензин этих марок активно началось в феврале текущего года. По словам экспертов, это связано с санкциями на поставки нефти и нефтепродуктов в западные страны.
Из-за избыточного предложения моторного топлива в России могут ввести скидки на бензин, однако после истощения больших запасов цены вновь начнут увеличиваться, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
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