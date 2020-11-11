Врачи и учителя станут зарабатывать больше

В частности, размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников, передает Ura.ru. Единым станут размеры выплат компенсационного характера, а также их перечень.

Новая система будет внедрена поэтапно с 2021 до 2025 года. Сначала на нее перейдут врачи и учителя.

Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН ранее рассказал, какая зарплата должна быть у медиков.

«Прежде всего, финансирование здравоохранения должно быть в приоритете. Должностные оклады должны составлять не менее 150% от средней зарплаты по стране, у фельдшеров – не менее 120%, медсестер – не менее 100%, младшего медперсонала – не менее 75%. За первое полугодие 2020 года средняя зарплата по стране составляла более 41 тысяч рублей», - отметил он.

