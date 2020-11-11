Врачи и учителя станут зарабатывать больше
Зарплаты бюджетников в России будет устанавливать федеральный кабмин, а не региональные власти как раньше. В результате оплата труда работников муниципальных и госучреждений будет унифицирована.
Ранее президент РФ подписал закон, наделяющий правительство правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. Нововведение должно повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда. Теперь правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат, пишет «Российская газета».
В частности, размер окладов должен быть не менее 50% от зарплаты работников, передает Ura.ru. Единым станут размеры выплат компенсационного характера, а также их перечень.
Новая система будет внедрена поэтапно с 2021 до 2025 года. Сначала на нее перейдут врачи и учителя.
Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН ранее рассказал, какая зарплата должна быть у медиков.
«Прежде всего, финансирование здравоохранения должно быть в приоритете. Должностные оклады должны составлять не менее 150% от средней зарплаты по стране, у фельдшеров – не менее 120%, медсестер – не менее 100%, младшего медперсонала – не менее 75%. За первое полугодие 2020 года средняя зарплата по стране составляла более 41 тысяч рублей», - отметил он.
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