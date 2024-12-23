«Впервые в истории»: В отрасли назвали причины роста стоимости кофе до 60%

«Каждая компания самостоятельно определяет свою политику в установлении цен. Я могу подтвердить, что набор факторов, которые влияют на себестоимость готового кофе, складывается сегодня очень негативный. Я назову три элемента, которые влияют на кофе плохо. Во-первых, это рост стоимости сырья, который мы наблюдаем весь последний год. У нас сейчас беспрецедентная ситуация, когда арабика и робуста находятся на пиковых значениях одновременно, такого в истории не было. Второй фактор – это серьезные колебания курса валюты, в России кофе не растет, 100% импортируем, в основном в виде сырья. Третий фактор – это ставки по кредитам, обслуживание кредитов стало значительно дороже, это все ложится на себестоимость готовой продукции», - объяснил он.

По его словам, цены могут начать снижаться в конце января, но не так значительно, чтобы поменять «шоковую» тенденцию.

«Что касается розничных цен, их устанавливают магазины, а не производители. Магазины зарабатывают, устанавливая на продаваемую продукцию собственные наценки, размер которых зависит от их ценовой политики. До конца января следующего года набор факторов не поменяется. К концу января будут уточненные прогнозы по урожаю в Бразилии. Если экспертные прогнозы будут более позитивными, то мы ожидаем незначительное снижение стоимости кофейного сырья на бирже. Мы не лишимся кофе, но надо быть готовыми к тому, что следующий год будет непростым, стоимость кофе будет чувствительно выше», - заключил собеседник НСН.

Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени они достигли новых максимумов с 1977 года. Ранее сообщалось, что медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей. Аналитики отмечают, что за год цена на продукт выросла на 13%. Так, медианная цена растворимого кофе составила 345 рублей, зернового — 844 рубля, в капсулах — 588 рублей, передает «Радиоточка НСН».

