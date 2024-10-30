«Дороже на 13%»: Медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей

Медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей, следует из данных сервиса «Чек Индекс».

Аналитики отмечают, что за год цена на продукт выросла на 13%. Так, медианная цена растворимого кофе составила 345 рублей, зернового — 844 рубля, в капсулах — 588 рублей.

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Число покупок за год выросло на 6%, несмотря на рост цены.

В России с начала года на четверть выросли продажи кофе навынос, передают «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Платформа ОФД».

Возросший спрос на кофе с собой связан с увеличением числа людей, работающих вне дома, рассказала коммерческий директор сети кофеен Cofix Яна Алхутова «Радиоточке НСН». В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал рост спроса на кофе с собой сезонным трендом.

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ФОТО: РИА Новости
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