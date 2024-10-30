«Дороже на 13%»: Медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей

Число покупок за год выросло на 6%, несмотря на рост цены.

В России с начала года на четверть выросли продажи кофе навынос, передают «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Платформа ОФД».

Возросший спрос на кофе с собой связан с увеличением числа людей, работающих вне дома, рассказала коммерческий директор сети кофеен Cofix Яна Алхутова «Радиоточке НСН». В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал рост спроса на кофе с собой сезонным трендом.

