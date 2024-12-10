Стоимость кофе арабика обновила рекорд на фоне нехватки предложения

К 14:00 по московскому времени фьючерсы на арабику в Нью-Йорке торговались на уровне $3,44 за фунт. Накануне цены в ходе торгов поднимались до $3,461 за фунт, что стало максимальным значением с 1972 года.

При этом специалисты ожидают, что поставки этого вида кофе из Бразилии в ближайшее время сократятся из-за сильной засухи, которая наблюдалась в стране в 2024 году. Урожай более дешевого сорта робуста во Вьетнаме тоже пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей. Аналитики отмечают, что за год цена на продукт выросла на 13%. Так, медианная цена растворимого кофе составила 345 рублей, зернового — 844 рубля, в капсулах — 588 рублей, передает «Радиоточка НСН».

