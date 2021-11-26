Впервые с конца сентября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель
Цена на нефть марки Brent упала ниже $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Баррель Brent на минимуме дня снижался до 74,5 долларов. В последний раз нефть марки Brent стоила дешевле 75 долларов за баррель 22 сентября.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Впервые с конца сентября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель
- СМИ: кортеж Зеленского сбил журналистку телеканала «Прямой»
- СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии
- «Англичане будут подставлять украинцев»: Немецкий политолог об английских солдатах на Украине
- Глава МИД Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
- Последний российский модуль «Причал» пристыковался к МКС
- Бывший сотрудник «Листвяжной» рассказал об «угольной мафии» в Кузбассе
- Синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в Москве
- Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном
- В Госдуме указали Бастрыкину на Инстасамку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru