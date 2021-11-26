Впервые с конца сентября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Баррель Brent на минимуме дня снижался до 74,5 долларов. В последний раз нефть марки Brent стоила дешевле 75 долларов за баррель 22 сентября.

Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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