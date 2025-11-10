Суд запретил сайты с рекламой магнитов для остановки счетчиков

Иск удовлетворили после проверки, проведенной прокуратурой, которая выявила в открытом доступе инструкции по остановке счетчиков и рекламу соответствующих устройств. Суд постановил, что такая информация может побуждать к совершению правонарушений.

Подобные действия квалифицируются как самоуправство, а при крупном ущербе могут быть переквалифицированы в уголовные дела о краже или мошенничестве. На основании решения Роскомнадзор внесет сайты в реестр запрещенной информации для их последующей блокировки.

В 2025 год долги граждан в сфере ЖКХ составили 770 миллиардов рублей, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

