В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью

Соответствующий момент 9 ноября попал на видео, опубликованное на YouTube-канале издания. На записи видно, как во время беседы на несколько секунд погас свет, и ухудшилось качество звука.

Отмечается, что в ходе разговора освещение пропадало дважды. Этот инцидент стал очередным в серии перебоев с электроснабжением в украинской столице.

Ранее стало известно, что Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

