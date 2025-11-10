В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью
Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту The Guardian в Мариинском дворце произошло отключение электроэнергии.
Соответствующий момент 9 ноября попал на видео, опубликованное на YouTube-канале издания. На записи видно, как во время беседы на несколько секунд погас свет, и ухудшилось качество звука.
Отмечается, что в ходе разговора освещение пропадало дважды. Этот инцидент стал очередным в серии перебоев с электроснабжением в украинской столице.
Ранее стало известно, что Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью
- Сырский: ВС РФ узнали место награждения на плацу из взломанного чата
- СМИ: В России не хватает вакцины от ротавирусной инфекции
- Начисления налога на роскошные авто в России поставили рекорд
- Суд запретил сайты с рекламой магнитов для остановки счетчиков
- Спрогнозирована массовая миграция украинцев в Европу предстоящей зимой
- Появилось видео сидящего с телефоном мигранта при исполнении гимна России
- Зеленский похвастался, что не боится Трампа
- Лавров: Вашингтон столкнулся с трудностями в склонении Зеленского к урегулированию
- На Украине признали, что мобилизуют бездомных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru