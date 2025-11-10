Сырский: ВС РФ узнали место награждения на плацу из взломанного чата
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил изданию ТСН, что российские военные нанесли удар по месту награждения украинских военнослужащих в Днепропетровской области, получив информацию из взломанного группового чата в социальных сетях.
По его словам, проблемой стало не только нарушение запрета на проведение массовых мероприятий в прифронтовых районах, но и игнорирование базовых норм кибербезопасности. «Именно взломав соцсети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — указал главнокомандующий.
В результате удара погибли 12 военнослужащих ВСУ. В настоящее время проводится расследование инцидента.
Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
