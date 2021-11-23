Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов
Президент США Джо Байден 23 ноября объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.
Согласно заявлению, Министерство энергетики США подготовит для высвобождения нефть в целях снижения цен на топливо для американцев, а также для сбалансирования спроса и предложения после пандемии.
Отмечается, что аналогичный шаг предпримутт Великобритания, Индия, Китай, Южная Корея, Япония и ряд других стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов
- «Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году
- Стала известна дата встречи Путина, Пашиняна и Алиева
- Собянин расширил меры поддержки столичной промышленности
- Суд взыскал с «Первого канала» миллион рублей в пользу Юрия Лозы
- Более 50% пожилых жителей Петербурга сделали прививку от коронавируса
- Патрушев озвучил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
- ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Казани
- Блогер Хованский отказался от сделки со следствием
- Организаторы корпоративов пожаловались на возросшие гонорары звёзд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru