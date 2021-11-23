Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов

Согласно заявлению, Министерство энергетики США подготовит для высвобождения нефть в целях снижения цен на топливо для американцев, а также для сбалансирования спроса и предложения после пандемии.

Отмечается, что аналогичный шаг предпримутт Великобритания, Индия, Китай, Южная Корея, Япония и ряд других стран.

