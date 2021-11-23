Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов

Президент США Джо Байден 23 ноября объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.

СМИ: Байден может «распечатать» стратегический нефтяной резерв

Согласно заявлению, Министерство энергетики США подготовит для высвобождения нефть в целях снижения цен на топливо для американцев, а также для сбалансирования спроса и предложения после пандемии.

Отмечается, что аналогичный шаг предпримутт Великобритания, Индия, Китай, Южная Корея, Япония и ряд других стран.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры