СМИ: В России не хватает вакцины от ротавирусной инфекции

Проблема приобрела особую остроту: в восьми субъектах прививку невозможно сделать даже в частных медицинских центрах, а в Москве родители вынуждены обзванивать клиники в поисках остатков вакцины. Основной причиной сложившейся ситуации стало сокращение объемов поставок препарата.

Поскольку вакцинация против ротавируса не входит в перечень обязательных прививок, региональные власти и частные медучреждения осуществляют закупки самостоятельно, что привело к неравномерному распределению препарата по стране.

Чтобы не заразиться ротавирусом на курортах Черного моря, не нужно глотать морскую воду и купаться в неухоженных бассейнах, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он отметил, что россиянам необходимо брать с собой на отдых аптечку с лекарствами от отравлений.

