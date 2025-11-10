СМИ: В России не хватает вакцины от ротавирусной инфекции
Отсутствие вакцины против ротавирусной инфекции в национальном календаре прививок привело к дефициту препарата для детей до восьми месяцев в ряде регионов России, сообщают «Известия».
Проблема приобрела особую остроту: в восьми субъектах прививку невозможно сделать даже в частных медицинских центрах, а в Москве родители вынуждены обзванивать клиники в поисках остатков вакцины. Основной причиной сложившейся ситуации стало сокращение объемов поставок препарата.
Поскольку вакцинация против ротавируса не входит в перечень обязательных прививок, региональные власти и частные медучреждения осуществляют закупки самостоятельно, что привело к неравномерному распределению препарата по стране.
Чтобы не заразиться ротавирусом на курортах Черного моря, не нужно глотать морскую воду и купаться в неухоженных бассейнах, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он отметил, что россиянам необходимо брать с собой на отдых аптечку с лекарствами от отравлений.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru