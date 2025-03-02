Впервые с 2015 года Италия вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе

Впервые с 2015 года Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужб и заявления официальных лиц.

По данным источника, в 2024 году товарооборот этой страны с РФ составил $8,4 млрд.

Отмечается, что на первом месте по товарообороту с Россией в Европе находится Белоруссия с показателями в $57,6 млрд. На втором месте — Германия с $9,5 млрд. В пятерку лидеров также входят Франция ($6,4 млрд) и Венгрия ($6,2 млрд).