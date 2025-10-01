Моргенштерн закрыл бизнес в России

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) закрыл свой бизнес в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

В карточке индивидуального предпринимателя отмечается, что он прекратил деятельность «в связи с принятием им соответствующего решения».

Моргенштерн зарегистрировал ИП в апреле 2018 года. Основным его видом деятельности была работа в области организации отдыха и развлечений.

Рэпера включили в реестр иноагентов в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
