Моргенштерн закрыл бизнес в России

В карточке индивидуального предпринимателя отмечается, что он прекратил деятельность «в связи с принятием им соответствующего решения».

Моргенштерн зарегистрировал ИП в апреле 2018 года. Основным его видом деятельности была работа в области организации отдыха и развлечений.

Рэпера включили в реестр иноагентов в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

