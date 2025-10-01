Если после посещения парилки пульс начинает расти, а давление падать - значит баня противопоказана. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев.

Россияне стали чаще париться. Так, спрос на банщиков в России вырос в два раза за год, выяснили аналитики «Авито», пишут «Осторожно Media». В среднем банщики зарабатывают на своих услугах 68 тысяч рублей в месяц — на 6% больше, чем в прошлом году. Самым «хлебным» регионом стал ЦФО. Конев рассказал, что поход в баню не всегда может быть полезен.