Врач напомнил, кому противопоказано париться в бане
У пожилых людей перепады температуры могут вызвать сосудистую катастрофу, рассказал НСН Юрий Конев.
Если после посещения парилки пульс начинает расти, а давление падать - значит баня противопоказана. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев.
Россияне стали чаще париться. Так, спрос на банщиков в России вырос в два раза за год, выяснили аналитики «Авито», пишут «Осторожно Media». В среднем банщики зарабатывают на своих услугах 68 тысяч рублей в месяц — на 6% больше, чем в прошлом году. Самым «хлебным» регионом стал ЦФО. Конев рассказал, что поход в баню не всегда может быть полезен.
«Если есть сердечно-сосудистые заболевания и нарушение регуляции тонуса сосудов, то перепады температуры могут быть вредны. Многие болезни сопровождаются изменением тонуса сосудов. Поэтому людям, страдающим какими-то хроническими болезнями, не очень показано париться в базе. Если после парилки давление начинает падать, а пульс расти, то надо прекращать париться. Ну, и все зависит от возраста. Чем старше человек, тем ниже должна быть температура при парении. Контрастные обливания тоже хороши в молодые годы. А в зрелом возрасте стенки сосудов более твердые и реагируют плохо. Это может привести к сосудистой катастрофе - инфаркту, инсульту. Что касается алкоголя, то он вреден сам по себе и тоже очень сильно влияет на сосудистый тонус. Для бани, конечно, лучше только чай», - рассказал он.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что быстро вылечить больное горло поможет пища, которая не раздражает слизистую. В частности, «еда должна быть тёплой, мягкой консистенции, без резких специй и уксуса» передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
